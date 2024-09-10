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ANANAS YATAĞINDA TAVUK TARİFİ | Ananas yatağında tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Tropik tatların en sevilenlerinden olan ananas, girdiği tüm tatlara lezzet katarken farklı yemekleri deneyimlemek isteyenler için bu kez de tavuk ile buluşuyor. Ballı sosu ve ananasın lezzetiyle ananas yatağında tavuk yemeğini denemek isteyenler için 'Ananas yatağında tavuk nasıl yapılır?' sorusunun cevabını, ananas yatağında tavuk malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 13:10 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 13:20
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ANANAS YATAĞINDA TAVUK TARİFİ | Ananas yatağında tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ANANAS YATAĞINDA TAVUK TARİFİ | Taze ve olgun bir ananas ile hazırlanan, geleneksel tatlardan uzak, farklı lezzetler denemeyi sevenler için ananas yatağında tavuk yemeği, son zamanların en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki ananas yatağında tavuk nasıl yapılır? İşte ananas yatağında tavuk malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

ANANAS YATAĞINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

Ananas Yatağında Tavuk Malzemeleri

2 adet tavuk göğsü

1 adet büyük ananas

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Taze kişniş veya maydanoz (servis için)

Ananas Yatağında Tavuk Yapılışı

Ananası ikiye bölün ve içini dikkatlice çıkarın. Çıkan ananas etini küçük küpler halinde doğrayın. Ananas kabuğunu servis tabağı olarak kullanmak için kenara alın.

Tavuk göğüslerini ince dilimler halinde kesin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve tavukları her iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin (yaklaşık 4-5 dakika). Tavukları tavadan alın ve dinlenmeye bırakın.

Aynı tavada, ezilmiş sarımsakları soteleyin. Bal, soya sosu ve kırmızı biberi ekleyin. 1-2 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından doğranmış ananasları ekleyip 3-4 dakika daha pişirin.

Pişmiş tavukları tekrar tavaya ekleyin ve sosla iyice karıştırın. 2-3 dakika daha pişirip tüm lezzetlerin bütünleşmesini sağlayın.

Tavukları hazırladığınız ananas kabuğuna yerleştirin. Üzerine taze kişniş veya maydanoz serpip sıcak servis edin.

Ananas Yatağında Tavuk Püf Noktaları

Sosun daha yoğun olmasını isterseniz pişirirken 1 çay kaşığı mısır nişastası ekleyebilirsiniz.

Aynı tavayı kullanarak hem tavuk hem de sosu pişirirseniz tüm tatlar daha iyi birleşir.

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