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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 9 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 9 Eylül 2024 tarihli 32655. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 9 Eylül Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 08:00
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 9 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 9 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 9 Eylül Pazartesi tarihli 32657. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

9 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Antalya Bilim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Giresun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/21)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/23)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/24)

👉9 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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