Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Eylül Pazartesi 2024 meydana gelen depremler! - Az önce deprem mi oldu?

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 9 Eylül 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 9 Eylül Pazartesi 2024 meydana gelen depremler! - Az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM 9 EYLÜL | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 9 Eylül Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

9 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.09.09 06:36:12 1.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.09.09 06:29:28 1.7 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.09.09 06:27:03 3.1 CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.09.09 05:20:18 2.7 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den Medina için flaş şart!
Reklam
DİĞER
Şarkıcı Bendeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu! "Yıllar ona vız gelmiş"
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'a sol bek piyangosu!
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 07:37
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferi resmen açıkladı! 00:11
Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi! 00:11
G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! G.Saray'da flaş Ziyech gelişmesi! 00:11
Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar Osayi derbide oynayacak mı? İşte kaçıracağı maçlar 00:11
Montella açıklamalarda bulundu Montella açıklamalarda bulundu 00:11