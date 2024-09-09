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BUGÜN NE OLDU? | 9 Eylül ne günü, önemi ne, resmi tatil mi?

9 Eylül, hem tarihi bir zaferin hem de ulusal bir bilincin günü olarak özel bir anlam taşır. Bu gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak her yıl anılır ve kutlanır. 9 Eylül ne günü, önemi ne, resmi tatil mi? sorularının yanıtını merak edenler için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 14:00
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BUGÜN NE OLDU? | 9 Eylül ne günü, önemi ne, resmi tatil mi?

9 Eylül Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının bir ifadesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Arama motorlarında 9 Eylül ne günü, önemi ne, resmi tatil mi? Bugün ne günü? sorgularını yapanlar için merak edilenleri sizler için derledik.

9 EYLÜL NE GÜNÜ?

9 Eylül 2024 tarihinde, İzmir'in Kurtuluşu'nun 102. yıldönümü kutlanıyor.

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

İzmir'in Kurtuluş'unda her yıl düzenli olarak İzmir'de çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır. Ancak bu günde resmi kamu kurum ve kuruluşları normal saatinde hizmet vermeye devam etmektedir.

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