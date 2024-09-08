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YARIN OKUL VAR MI? | 9 Eylül Pazartesi günü okul saat kaçta başlayacak, bitecek? - MEB SON DAKİKA

Yeni eğitim öğretim yılı için veliler ve öğrenciler heyecanlı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son dakika kararları ilgiyle takip edilirken bir yandan da tarih ve saat unutma gibi durumların önüne geçilmek isteniyor. Peki yarın okul var mı? 9 Eylül Pazartesi günü okul saat kaçta başlayacak, bitecek? MEB son dakika okul saati kararı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 10:30
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YARIN OKUL VAR MI? | 9 Eylül Pazartesi günü okul saat kaçta başlayacak, bitecek? - MEB SON DAKİKA

YARIN OKUL VAR MI? | 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Okulların açılması sebebiyle İstanbul'da oluşacak trafik yoğunluğuna karşı valilik karar aldı. Buna göre, okulun ilk günü dersin saat 10.00'da başlayacağını duyuran İstanbul Valiliği, 15.00'te ise sona ereceğini bildirdi. İşte diğer detaylar...

PAZARTESİ GÜNÜ OKUL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

OKUL SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yalnızca İstanbul'da alınan karara göre 9 Eylül Pazartesi günü okullar saat 10.00'da açılacak. Ders bitişi ise saat 15.00'te olacak. Salı gününden itibaren İstanbul'da dersler, okullarda belirlenen saatlerde başlayıp bitecek.

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