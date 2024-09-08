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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 8 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Eylül 2024 tarihli 32655. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Eylül Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 09:30
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 8 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 8 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Eylül Pazar tarihli 32656. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

👉8 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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