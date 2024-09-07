RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 7 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 7 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Eylül Cumartesi tarihli 32655. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 9 Temmuz 2024 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı Hakkında Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8936)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8937, 8938, 8939, 8940, 8941)

–– Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdeniz'e Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul, Türkiye'de Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası Arasında Anlaşmanın 31/3/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8942)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8943)

–– Ekli Krokide Sınırları Gösterilen Alanın Dalaman Kapıkargın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8944)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8945)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8946)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8947)

–– Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin 4/11/2021 Tarihli ve 4758 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8948)

–– Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8949)

–– Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesinde Kurulması Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Belirtilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8950)

–– Kulu GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Konya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8951)

–– Bil-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8952)

–– Çayırhan Termik Santralinin İhtiyacı Olan Kömürün Temini Amacıyla, Ankara İli, Beypazarı İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8953)

–– 154 kV Pelitözü TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8954)

–– Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8955)

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ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/303, 304, 305)

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

–– Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile İlgili 2024/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/09/2024 Tarihli ve 12864 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri