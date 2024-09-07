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DEPREM SON DAKİKA📌 | 7 Eylül Cumartesi 2024 meydana gelen depremler! - Az önce deprem mi oldu?

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 7 Eylül 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 07:53
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DEPREM SON DAKİKA📌 | 7 Eylül Cumartesi 2024 meydana gelen depremler! - Az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM 7 EYLÜL | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 7 Eylül Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

7 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.09.07 04:14:19 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.09.07 03:38:37 3.3 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.07 01:30:50 3.5 ERMENISTAN

2024.09.06 22:36:20 3.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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