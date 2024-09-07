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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

A101, haftanın yıldızları ile onlarca üründe fiyatları düşürdükçe düşürdü. Sebze meyveden şarküteri ürünlerine, şampuandan salçaya, ayçiçek yağdan deterjana binlerce ürünü aktüel fırsatıyla raflara dizen A101, zincir market şubelerinin yanı sıra A101.com.tr üzerinden de sipariş almaya devam ediyor. İşte A101'in 7 Eylül 2024 tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 09:23
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A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Çokça Ketçap Çeşitleri 1 kg: 37 TL
Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kg: 145 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g: 99 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 g: 89 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 49 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 g: 179 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 57 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1L: 23 TL
Pınar Kido Süt Çeşitleri 6x180 ml: 44 TL
Milkten Tereyağı 1 kg: 265 TLKaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg: 149 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg: 179 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Nestle 1927 Çikolata 6x60 g: 119 TL
Indomie Jumbo Çeşitleri 5x120 g: 35 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

İthal Muz: 75 TL
Santa Maria Armut: 34 TL
Üzüm: 37 TL
Salçalık Domates: 9,75 TL
Gala Elma: 30 TL
Poşetli Bütün Piliç: 79 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Nimet Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: 27,50 TL
Torku Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: 27,50 TL
Çokça Kahvaltılık Sos Çeşitleri 300 g: 27 TL
Samire Tuz 1,5 kg: 10 TL
Kekspır Kek Çeşitleri: 4,25 TL

A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Derby Banyo Tıraş Bıçağı 5'li: 30 TL
Derby Tıraş Bıçağı Tek Bıçak 5'li: 27,50 TL
Derby Samurai Tıraş Bıçağı 3 Bıçak 10'lu: 84,95 TL
Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 3'lü: 99,50 TL

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