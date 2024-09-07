A101 HAFTANIN YILDIZLARI | 7 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu

Çokça Ketçap Çeşitleri 1 kg: 37 TL
Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kg: 145 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g: 99 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 g: 89 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 49 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 g: 179 TL
Çokça Ketçap Çeşitleri 1 kg: 37 TL
Ovadan Baldo Pirinç 2,5 kg: 145 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g: 99 TL
Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 g: 89 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 49 TL
Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 g: 179 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 kg: 57 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1L: 23 TL
Pınar Kido Süt Çeşitleri 6x180 ml: 44 TL
Milkten Tereyağı 1 kg: 265 TLKaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg: 149 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg: 179 TL
Nestle 1927 Çikolata 6x60 g: 119 TL
Indomie Jumbo Çeşitleri 5x120 g: 35 TL
İthal Muz: 75 TL
Santa Maria Armut: 34 TL
Üzüm: 37 TL
Salçalık Domates: 9,75 TL
Gala Elma: 30 TL
Poşetli Bütün Piliç: 79 TL
Nimet Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: 27,50 TL
Torku Dondurulmuş Soğan Halkası 450 g: 27,50 TL
Çokça Kahvaltılık Sos Çeşitleri 300 g: 27 TL
Samire Tuz 1,5 kg: 10 TL
Kekspır Kek Çeşitleri: 4,25 TL
Derby Banyo Tıraş Bıçağı 5'li: 30 TL
Derby Tıraş Bıçağı Tek Bıçak 5'li: 27,50 TL
Derby Samurai Tıraş Bıçağı 3 Bıçak 10'lu: 84,95 TL
Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 3'lü: 99,50 TL