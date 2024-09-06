Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Eylül rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 45,02 olarak ölçüldü. İşte 6 Eylül 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 09:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 12,87olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 59,4 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 6 Eylül Cuma günü yüzde 45,02 olarak ölçüldü.

💦6 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

6 Eylül Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 45,02 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %42,8

🚿 Darlık Barajı: %49,84

🚿 Elmalı Barajı: %58,18

🚿 Terkos Barajı: %59,4

🚿 Alibey Barajı: %12,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %44,86

🚿 Sazlıdere Barajı: %49,95

🚿 Istrancalar Barajı: %27,6

🚿 Kazandere Barajı: %12,6

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,2

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
Osimhen'in maaşı hakkında flaş iddia!
DİĞER
Baba olmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı aşkta kazandı ama futbolda kaybetti! Bonservisi elinde kulüp arıyor!
Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü | Her güne bir vukuat... İstanbullunun can güvenliği yok
F.Bahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor!
F.Bahçe'ye Medina müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da o isme yeni talip! G.Saray'da o isme yeni talip! 10:48
Faroe Adaları - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? 10:40
Galler - Türkiye maçı yayın bilgileri! Galler - Türkiye maçı yayın bilgileri! 10:20
Osimhen'in maaşı hakkında flaş iddia! Osimhen'in maaşı hakkında flaş iddia! 09:52
F.Bahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! F.Bahçe'de Ryan Kent'in inadı sürüyor! 09:44
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı! 09:05
Daha Eski
Bugün kimin maçı var? 6 Eylül Cuma Bugün kimin maçı var? 6 Eylül Cuma 09:00
Trabzonspor'dan çifte kap geldi Trabzonspor'dan çifte kap geldi 01:24
Ryan Kent kalıyor Ryan Kent kalıyor 01:22
Sanchez takımla çalıştı Sanchez takımla çalıştı 01:21
‘Durumu utanç verici!’ ‘Durumu utanç verici!’ 01:20
Yeni bir maceraya doğru Yeni bir maceraya doğru 01:17