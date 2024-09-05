RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 5 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Eylül Perşembe tarihli 32653. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 17)

–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (No: 2024/27)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/9/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/25684] Sayılı Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri