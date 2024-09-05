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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 4 Eylül 2024 tarihli 32653. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Eylül Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 08:30
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 5 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Eylül Perşembe tarihli 32653. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 17)

–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (No: 2024/27)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/9/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/25684] Sayılı Karar

👉5 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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