RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 5 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Eylül Perşembe tarihli 32653. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 17)
–– Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği (No: 2024/27)
KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 2/9/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/25684] Sayılı Karar
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri