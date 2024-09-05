Haberler Haberler

ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (5 Eylül 2024)

Esenyurt 5 Eylül Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenyurt su kesintisi olan mahalleleri ve 5 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ESENYURT SU KESİNTİSİ - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (5 Eylül 2024)

ESENYURT SU KESİNTİSİ 5 EYLÜL 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 5 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenyurt 5 Eylül Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: AKŞEMSEDDİN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BALIKYOLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YUNUS EMRE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İNCİRTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İNÖNÜ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 05/09/2024 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi
Fenerbahçe'de Medina krizi!
DİĞER
Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na bakın ne dedi...
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Ekonominin rotası belli oluyor
Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı
Cimbom'a Portekizli maestro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi 09:49
Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur 09:16
Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı 09:09
BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? 08:50
Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe 08:11
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 01:05
Daha Eski
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:56
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 00:20
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 00:19
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 00:19
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede 00:19
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 00:19