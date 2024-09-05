BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 12.975 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.975 TL
DIJITSU 43 İnç FHD Android TV: 6.475 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.175 TL
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 12.975 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.975 TL
DIJITSU 43 İnç FHD Android TV: 6.475 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.175 TL
RSI X Pro Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 22.975 TL
I-S Mini Elektrikli Bisiklet: 12.975 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas: 9.975 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.775 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 3175 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.175 TL
Cırt Cırtlı Zeka Etkinlik Kitabı: 229 TL
Hotwheels 56. Yıl Özel Tekli Arabalar: 119 TL
Monster Trucks Arabalar 1:70: 59,50 TL
Chelsea Meslekleri Öğreniyor: 229 TL
Tül Perde: 195 TL
Güneşlik: 165 TL
Fon Perde: 179 TL
Kot Gömlek Erkek: 319 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın: 179 TL
Eşofman Alt Kadın: 179 TL
PVC Masa Örtüsü: 85 TL
Penye Yastık Kılıfı: 65 TL
Eşofman Alt Erkek: 179 TL
Spor Ayakkabı: 329 TL
Chef's Tava: 219 TL
Chef's Sahan: 179 TL
Chef's Krep Tava: 169 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi: 349 TL
Kek Kalıbı: 349 TL
Seramik Çerezlik Seti: 249 TKL
Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL