Haberler Haberler

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL CUMA | Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 6 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:04 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 12.975 TL
DIJITSU 50 İnç Ultra HD Google TV: 9.975 TL
DIJITSU 43 İnç FHD Android TV: 6.475 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 4.175 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

RSI X Pro Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 22.975 TL
I-S Mini Elektrikli Bisiklet: 12.975 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge&Paspas: 9.975 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge: 1.775 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 3175 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.175 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Cırt Cırtlı Zeka Etkinlik Kitabı: 229 TL
Hotwheels 56. Yıl Özel Tekli Arabalar: 119 TL
Monster Trucks Arabalar 1:70: 59,50 TL
Chelsea Meslekleri Öğreniyor: 229 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Tül Perde: 195 TL
Güneşlik: 165 TL
Fon Perde: 179 TL
Kot Gömlek Erkek: 319 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın: 179 TL
Eşofman Alt Kadın: 179 TL
PVC Masa Örtüsü: 85 TL
Penye Yastık Kılıfı: 65 TL
Eşofman Alt Erkek: 179 TL
Spor Ayakkabı: 329 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 6 EYLÜL | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Chef's Tava: 219 TL
Chef's Sahan: 179 TL
Chef's Krep Tava: 169 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi: 349 TL
Kek Kalıbı: 349 TL
Seramik Çerezlik Seti: 249 TKL
Tava Koruma Aparatı: 19,50 TL

Fenerbahçe'de Medina krizi!
Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi
DİĞER
Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Ekonominin rotası belli oluyor
Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı
Cimbom'a Portekizli maestro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi Arda Güler'e büyük onur! O ödüle aday gösterildi 09:49
Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur Eski G.Saraylı yıldız F.Bahçe'ye! Bu transfer Osimhen'i unutturur 09:16
Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı Gedson'a sürpriz talip! Beşiktaş'ın kararı 09:09
BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı? 08:50
Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 5 Eylül Perşembe 08:11
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 01:05
Daha Eski
Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:56
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 00:20
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 00:19
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 00:19
Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede Ballon d'Or adayları açıklandı! Milli yıldız da listede 00:19
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 00:19