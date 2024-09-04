RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 4 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 4 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 4 Eylül Çarşamba tarihli 32652. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

4 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi YönetmeliğiTEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 564)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri