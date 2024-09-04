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ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu?

Lise mezunlarının kamua görev almak amacıyla girdiği Ortaöğretim KPSS sınavı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınava sayıl günler kala adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyorlar. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıla sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 21:02
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ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS için sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerleri sınavdan 10 gün öncesinde erişime açılıyor. ÖSYM'den gelecek olan güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

LİSE KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre tüm alanlarda KPSS tarihleri ise şu şekilde:

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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