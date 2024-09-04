ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? ÖSYM Lise KPSS (ortaöğretim) sınav yerleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS için sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş yerleri sınavdan 10 gün öncesinde erişime açılıyor. ÖSYM'den gelecek olan güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

LİSE KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre tüm alanlarda KPSS tarihleri ise şu şekilde: