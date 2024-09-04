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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (4 Eylül 2024)

Beyoğlu 4 Eylül Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beyoğlu su kesintisi olan mahalleleri ve 4 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 14:30
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BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (4 Eylül 2024)

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 4 EYLÜL 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 4 Eylül Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: HALICIOĞLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KECECİ PİRİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: PİRİPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SÜTLÜCE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÖRNEKTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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