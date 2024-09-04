BEYOĞLU SU KESİNTİSİ - Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? (4 Eylül 2024)

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ 4 EYLÜL 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beyoğlu 4 Eylül Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: HALICIOĞLU MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KECECİ PİRİ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: HARİTAYA GİT

ETKİLENEN MAHALLE: PİRİPAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SÜTLÜCE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÖRNEKTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 04/09/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 04/09/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈