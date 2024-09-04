Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Eylül rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 45,76 olarak ölçüldü. İşte 5 Eylül 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 13,43 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 60,25 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Eylül Perşembe günü yüzde 45,76 olarak ölçüldü.

💦5 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Eylül Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 45,76 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %43,8

🚿 Darlık Barajı: %50,43

🚿 Elmalı Barajı: %58,59

🚿 Terkos Barajı: %60,25

🚿 Alibey Barajı: %13,43

🚿 Büyükçekmece Barajı: %45,57

🚿 Sazlıdere Barajı: %50,15

🚿 Istrancalar Barajı: %29,06

🚿 Kazandere Barajı: %13,41

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,92

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi...
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı!
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray derken büyük sürpriz: Dünya devine gidiyor…
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Hedef 5 yılda 15 milyar dolar"
Cimbom'a transferde üzen haber!
G.Saray'dan yıldız isme son teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... Aboubakar'dan flaş karar! Yeni adresi... 22:04
G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da o isimle yollar ayrıldı! 22:01
Cimbom'a transferde üzen haber! Cimbom'a transferde üzen haber! 21:36
G.Saray'dan yıldız isme son teklif! G.Saray'dan yıldız isme son teklif! 21:04
Beşiktaş transferi duyurdu! Beşiktaş transferi duyurdu! 20:13
Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! Osimhen ve Özbek'ten imza sonrası açıklama! 20:11
Daha Eski
Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... Napoli'den Osimhen için flaş açıklama! Sözleşmesi... 19:51
İşte Osimhen transferinin maliyeti! İşte Osimhen transferinin maliyeti! 19:04
F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! F.Bahçe'den flaş transfer açıklaması! 18:51
Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! Şenol Güneş: Yeni bir dönem başlayacak! 18:18
Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! Kasımpaşa'ya Ekvadorlu bek! 18:04
Ahmet Touba Belçika ekibinde! Ahmet Touba Belçika ekibinde! 18:01