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ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | Okullarda ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu yıl Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tatil çizelgesi merak ediliyor. Okullarda her dönem ara tatil tarihleri oluyor. Sonbahar döneminde sömest öncesi yapılacak olan ara tatil şimdiden araştırılmaya başladı. Peki "Okullarda ara tatil ne zaman, ayın kaçında?" Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:46 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 15:47
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ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | Okullarda ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

MEB 2024-2025 TAKVİMİ | Okullarda yarı yıl tatili dışında her dönem birer kez olmak üzere ara tatil de yapılıyor. MEB 2024-2025 takvimine göre bu yıl yapılacak olan ara tatil tarihleri de netleşti. Peki, Okullarda ara tatil ve 15 tatil (sömestr) ne zaman? Detaylar haberimizde...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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