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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? - 2024 Eylül enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Eylül ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediliyor. Peki Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2024 Eylül enflasyona göre kira zammı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:14 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:15
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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | Eylül ayı kira zammı ne kadar oldu? - 2024 Eylül enflasyona göre kira zammı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Eylül ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Eylül ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2,47 yıllık yüzde 51,97 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 64.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 65.93 olmuştu.

2024 EYLÜL ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

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