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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İç piyasayı önemli ölçüde etkileyen enflasyon, aynı zamanda memur ve memur emekli maaş zamları, asgari ücret zammı ve kira zam oranını belirlediğinden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte TÜİK'in açıkladığı verilerle ÜFE TÜFE rakamları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:01 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 10:09
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ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK ÜFE TÜFE rakamları

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde açıkladığı bir önceki ayın enflasyon verileri, birçok kalemi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Eylül itibarıyla açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile ÜFE TÜFE oranlarını sizler için haberimizde derledik.

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ağustos ayı enflasyonu aylık yüzde 2,47 olurken yıllık ise yüzde 51,97 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %51,97, aylık %2,47 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %120,81 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,34 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %50,87, aylık %2,88 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,79 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ağustos 2024

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