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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Eylül rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 46,06 olarak ölçüldü. İşte 4 Eylül 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 22:37 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 22:38
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Eylül rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 13,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 60,59 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 4 Eylül Çarşamba günü yüzde 46,06olarak ölçüldü.

💦4 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

4 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 46,06 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %44,05

🚿 Darlık Barajı: %50,95

🚿 Elmalı Barajı: %57,4

🚿 Terkos Barajı: %60,59

🚿 Alibey Barajı: %13,85

🚿 Büyükçekmece Barajı: %45,93

🚿 Sazlıdere Barajı: %50,35

🚿 Istrancalar Barajı: %29,68

🚿 Kazandere Barajı: %14,12

🚿 Pabuçdere Barajı: %27,45

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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