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BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (3 Eylül 2024)

Bakırköy 3 Eylül Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bakırköy su kesintisi olan mahalleleri ve 3 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 09:37
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BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ - Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (3 Eylül 2024)

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ 3 EYLÜL 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bakırköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 3 Eylül 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bakırköy 3 Eylül Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAKIRKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKÖY 1.KISIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/09/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKÖY 2-5-6.KISIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/09/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKÖY 3-4-11.KISIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/09/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKÖY 7-8-9-10.KISIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/09/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ZUHURATBABA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 03/09/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/09/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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