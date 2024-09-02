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SON DAKİKA DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı? Sonuçların açıklanma tarihi ne zaman olacak? DGS sonuçlarını sorgulamak için ekran ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 14:29
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SON DAKİKA DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

DGS AÇIKLANMA TARİHİ 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Sınav için uzun süre hazırlanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla açıklanacağı öngörülüyor.

DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı bulunmaz; sınavın kendine özgü bir puan hesaplama yöntemi vardır. Adaylar, istedikleri bölümlere yerleşebilmek için, önceki yılın üniversite ve bölüm taban puanlarına bakarak daha iyi bir değerlendirme yapabilirler.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

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