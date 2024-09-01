BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Eylül rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 46,56 olarak ölçüldü.

💦1 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 46,56 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 1 Eylül'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %45,45

🚿 Darlık Barajı: %51,61

🚿 Elmalı Barajı: %57,6

🚿 Terkos Barajı: %60,76

🚿 Alibey Barajı: %14,43

🚿 Büyükçekmece Barajı: %46,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %50,7

🚿 Istrancalar Barajı: %23,42

🚿 Kazandere Barajı: %13,24

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,17

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.