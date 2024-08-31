İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 31 Ağustos sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta? | GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 31 Ağustos Cumartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 31 Ağustos Cumartesi namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.52

Güneşin doğuşu:👉 06.23

Öğle vakti:👉 13.09

İkindi vakti:👉 16.50

Akşam vakti:👉 19.46

Yatsı vakti:👉 21.10

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