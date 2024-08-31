Haberler Haberler

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 00:37 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 00:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sol Bamba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Fildişi Sahilli teknik adam Lenf Kanseri tedavasi görüyordu.

Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.

ADANASPOR'DAN BAMBA PAYLAŞIMI

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
Cimbom Adana'da gol oldu yağdı!
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı! İşte flaş transferin detayları...
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA'sı uyuştu
F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
Maçta 3 penaltı kararı! İşte o pozisyonlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan sol bek açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek açıklaması! 00:20
Dries Mertens: Transferin geç kalması dezavantaj! Dries Mertens: Transferin geç kalması dezavantaj! 00:13
Çorum ile Sakarya yenişemedi! Çorum ile Sakarya yenişemedi! 00:07
5 gollü maçta kazanan Şanlıurfa! 5 gollü maçta kazanan Şanlıurfa! 00:06
Barış Alper Yılmaz: Aç bir G.Saray vardı! Barış Alper Yılmaz: Aç bir G.Saray vardı! 00:05
Aslan hata yapmadı! İşte güncel puan durumu Aslan hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 23:54
Daha Eski
Cimbom Adana'da gol oldu yağdı! Cimbom Adana'da gol oldu yağdı! 23:43
Maçta 3 penaltı kararı! İşte o pozisyonlar Maçta 3 penaltı kararı! İşte o pozisyonlar 23:19
Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 23:00
Atletico uzatmalarda kazandı Atletico uzatmalarda kazandı 22:51
G.Saray'da Icardi şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'da Icardi şoku! Oyuna devam edemedi 22:15
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 22:14