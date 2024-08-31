Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.
Sol Bamba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Fildişi Sahilli teknik adam Lenf Kanseri tedavasi görüyordu.
Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.
ADANASPOR'DAN BAMBA PAYLAŞIMI
Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW— Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sol Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve Adanaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. https://t.co/5Mjif6JX53— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2024