Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sol Bamba, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Fildişi Sahilli teknik adam Lenf Kanseri tedavasi görüyordu.

Sol Bamba 2012-14 yılları arasında ülkemizde Trabzonspor formasını giymişti.

ADANASPOR'DAN BAMBA PAYLAŞIMI

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW