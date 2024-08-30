Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar:

Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Basketbol Federasyonu:

Türkiye Voleybol Federasyonu:

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/6D6oXxj5SO — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) August 30, 2024

Beşiktaş JK:

Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir! 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷#30Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/pE27IbBQS8 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 29, 2024

Fenerbahçe SK:

BİR MİLLETİN KURTULUŞ VE VAROLUŞ ZAFERİNİN 102. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda özgürlüğün, ulusal egemenliğin ve milli birlikteliğin temsilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bu büyük… pic.twitter.com/Uy4kXwCBbE — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2024

Galatasaray SK:

🇹🇷 Büyük Taarruz'u Türk'ün zaferiyle taçlandıran, yurda göz diken düşmanı denize döküp toprağı vatan yapan, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" sözleriyle tarihe işlenen 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Anadolu'dan kimler… pic.twitter.com/hdXqZgmoxu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2024

Trabzonspor: