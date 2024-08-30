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Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Spor dünyası, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte o mesajlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:53 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 12:09
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Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar:

Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Basketbol Federasyonu:

Türkiye Voleybol Federasyonu:

Beşiktaş JK:

Fenerbahçe SK:

Galatasaray SK:

Trabzonspor:

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