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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Ağustos sabah, cuma, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta? | GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, cuma namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 07:11
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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Ağustos sabah, cuma, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta? | GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 30 Ağustos Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Ağustos Cuma namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.51

Güneşin doğuşu:👉 06.22

Öğle vakti:👉 13.10

İkindi vakti:👉 16.51

Akşam vakti:👉 19.48

Yatsı vakti:👉 21.12

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

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