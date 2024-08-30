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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Ağustos rakamları

İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 47,26 olarak ölçüldü. İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 07:16
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Ağustos rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 AĞUSTOS | İstanbul'da kış mevisiminde beklenen miktarda yağış olmamasının ardından kuraklık alarmı veriliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 47,26 olarak ölçüldü.

💦30 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,26 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Ağustos'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %46,53

🚿 Darlık Barajı: %52,02

🚿 Elmalı Barajı: %57,24

🚿 Terkos Barajı: %61,44

🚿 Alibey Barajı: %15,11

🚿 Büyükçekmece Barajı: %46,64

🚿 Sazlıdere Barajı: %51,06

🚿 Istrancalar Barajı: %24,76

🚿 Kazandere Barajı: %14,02

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,96

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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