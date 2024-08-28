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💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 28 Ağustos Çarşamba 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam etti. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi olacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 01:44
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💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | 28 Ağustos Çarşamba 2024 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

3-20-34-45-60-71 JOKER:75 SÜPERSTAR: 52

👉 Sayısal Loto 28 Ağustos Çarşamba sonucu için TIKLA

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