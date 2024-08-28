30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruz'da elde edilen başarının 102. yıldönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi ve dini tatiller, bayramları takip eden vatandaşlar ise 29 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos 2024 Perşembe yarım gün mü? sorularının yanıtları ve güncel bilgiler haberimizde...

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Ancak 29 Ağustos Perşembe günü resmi tatil veya yarım gün tatil değildir.

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