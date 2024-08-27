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ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 | Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen başvurular sonrası bekleyiş başlamıştı. Tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilirken sonuç öğrenme ekranını ve detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:06
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ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 | Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

MEB mazerete bağlı öğretmen atamalarının tamamlandığını duyurdu. Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı. Peki, Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.

Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

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