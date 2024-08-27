ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 | Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

MEB mazerete bağlı öğretmen atamalarının tamamlandığını duyurdu. Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı. Peki, Mazerete bağlı öğretmen yer değiştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirildi.

Mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

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Böylece 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin, atamaları gerçekleştirilmiş oldu.