Haberler Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ağustos 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 28 AĞUSTOS | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 28 Ağustos Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 28 Ağustos 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.48

Güneşin doğuşu:👉 06.20

Öğle vakti:👉 13.10

İkindi vakti:👉 16.53

Akşam vakti:👉 19.51

Yatsı vakti:👉 21.16

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Young Boys'a elendi! UEFA ülke puanı sıralaması karıştı
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam
F.Bahçe'de İrfan Can için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:53
Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı Young Boys'un hocasından "zor rakip" yanıtı 01:52
Buruk: Birinci sorumlu benim! Buruk: Birinci sorumlu benim! 01:40
G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam G.Saray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan rakam 01:40
G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda G.Saray'dan Devler Ligi'ne erken veda 01:40
F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! F.Bahçeli futbolculardan G.Saray'a gönderme! 01:40
Daha Eski
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 01:40
G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! G.Saray-Young Boys maçında saha karıştı! 01:40
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 01:40
Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon Cimbom penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:40
G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! G.Saray taraftarlarından Gazze'ye destek mesajı! 01:40
Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! Ferdi Kadıoğlu'nun maliyeti açıklandı! 01:40