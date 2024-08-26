KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024-2025 | KYK yurt başvuruları ne zaman, ayın kaçında belli olacak?

Üniversite öğrencilerine barınma imkanı sunan KYK yurtları ile ilgili başvuru sonrası bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarına başvuru yapan öğrenciler KYK yurt başvuruları ne zaman, ayın kaçında belli olacak? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YURT BAŞVURUSU YAPILIRKEN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYIT SÜRECİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK BURS, YURT BAŞVURUSU HER YIL TEKRARLANMALI MI?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

2024 - 2025 KYK YURDU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Son güncellemesi 2024'ün Ocak ayında yapılan KYK burs ücretleri şöyle:

💰Lisans Öğrencileri: 2 bin TL

💰Yüksek Lisans Öğrencileri: 4 bin TL

💰Doktora öğrencileri: 6 bin TL

KYK BURSU, KREDİSİ 12 AY MI ÖDENİYOR?

KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder. KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Geçtiğimiz sene açıklanan yurt ücretlerine göre, Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlendi.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.