Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA📌 | 26 Ağustos'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 26 Ağustos Pazartesi 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA📌 | 26 Ağustos'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 26 AĞUSTOS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 26 Ağustos Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

26 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.08.25 07:39:02 2.0 EGE DENIZI

2024.08.25 05:33:25 1.6 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)

2024.08.25 04:59:58 1.5 GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum!
Spor yazarlarından maç sonrası flaş sözler!
DİĞER
Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer 24 yıllık eşiyle aynı dizideymiş! Ekrana yakın ama gözlerden uzak!
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz'ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz'dan Karlov suikastına 'Namık' portresi
Cimbom'dan Tierney bombası!
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum! Ömer Üründül'den dikkat çeken yorum! 09:38
Spor yazarlarından maç sonrası flaş sözler! Spor yazarlarından maç sonrası flaş sözler! 08:59
26 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var? 26 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var? 08:58
Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 Y. Malatya: 0 Keçiören: 1 01:15
BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 BANDIRMA ÇORUM FK 0-0 01:14
Düello Pendik'in Düello Pendik'in 01:14
Daha Eski
Potada dev davet Potada dev davet 01:12
F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! F.Bahçe'den hakem ve VAR tepkisi! 01:12
Mourinho'dan hakem tepkisi! Mourinho'dan hakem tepkisi! 01:12
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! F.Bahçe'ye Sambacı sol bek! 01:12
Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! Fred Samba yaptı Kanarya Rize'de farklı kazandı! 01:12
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:12