Haberler Haberler

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 25 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 25 Ağustos Pazar 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 25 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 AĞUSTOS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Ağustos Pazar 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 34,00 (Alış) - 34,00 (Satış)

EURO: 37,80 (Alış) - 37,81 (Satış)

STERLİN: 44,59 (Alış) - 44,81 (Satış)

1 DOLAR = 34,00 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉25 Ağustos Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.733,59₺

Gram altın satış: 2.734,00₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.522,00₺

Çeyrek altın satış: 4.580,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.073,00₺

Yarım altın satış: 9.151,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.118,00₺

Tam altın satış: 18.246,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.531,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.812,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.592,00₺

Ata altın satış: 18.722,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Ağustos Pazar günü saat 08.55 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
Muslera'nın MR sonucu açıklandı!
DİĞER
Haftanın kahramanı: Diyarbakırlı İsa! Hepimize öyle iyi geldin ki...
Vaniköy'deki talanda 'TEMA'tik 3 maymunlar! Kaçak her metrenin diyeti İBB'ye balya balya dolar mı? 'Sinem'de 'suskunluk' var
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek!
Beşiktaş'a sürpriz öneri! PSG ile yine temaslar başladı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! 09:50
25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 09:36
Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Muslera'nın MR sonucu açıklandı! 09:13
Christoph Daum vefat etti Christoph Daum vefat etti 02:11
Christoph Daum'dan acı haber! Christoph Daum'dan acı haber! 02:11
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Daha Eski
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:56
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:50
Bodrum FK 3 puanla tanıştı! Bodrum FK 3 puanla tanıştı! 23:44