Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:32 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 07:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den ters köşe! Mourinho çok istiyor
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanı güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir maçları sonrası...
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Aslan yine fizikten kaldı!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Konyaspor maçı ne zaman? 07:59
Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor - Eyüpspor maçı ne zaman? 07:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var? 07:49
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 01:44
61 numaralı mesaj 61 numaralı mesaj 01:40
Montella’dan özel ziyaret Montella’dan özel ziyaret 01:37
Daha Eski
Cham’da mutlu son Cham’da mutlu son 01:32
Avcı’dan sürpriz kadro Avcı’dan sürpriz kadro 01:31
Yeşeren umutlar! Yeşeren umutlar! 01:27
Aslan yine fizikten kaldı! Aslan yine fizikten kaldı! 01:17
Avcı'dan forvet transferi müjdesi! Avcı'dan forvet transferi müjdesi! 01:16
Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! Van Bronckhorst: Haftaya çok daha farklı bir Beşiktaş olacak! 01:16