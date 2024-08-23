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KPSS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS lisans sonuçları açıklandı

Lisans KPSS oturumlar halinde Temmuz ayında tamamlanmıştı. Sonuçlar için bekleyiş sürerken adaylar tahmini puan hesaplamaları yapıyor. Bir yandan da KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı araştırılıyor. KPSS sonucu sorgulama ekranı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 15:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 10:09
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KPSS SONUCU SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS lisans sonuçları açıklandı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından Genel Kültür - Genel Yetenek, ÖABT ve Eğitim Bilimleri sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınavın ardından arama motorlarında KPSS sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi...

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ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, KPSS Lisans sınav sonuçlarının 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saat adaylarla paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene ve ÖSYM'nin diğer sınavları baz alındığında, KPSS Lisans sınav sonuçlarının saat 10.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2024 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024 KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024 KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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