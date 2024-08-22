Haberler Haberler

TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Spor frekans 2024 - TRT Spor canlı yayın şifresiz full HD

Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Spor frekans 2024 - TRT Spor canlı yayın şifresiz full HD

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLERİ 3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Reklam
"Yazık G.Saray'ın paralarına!"
DİĞER
Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'un oğlu Hüseyin Kaya 18 yaşına girdi! Duygusal paylaşımlar sosyal medya damga vurdu!
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG - Montpellier maçı ne zaman? PSG - Montpellier maçı ne zaman? 12:11
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:50
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! 11:37
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? 11:35
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 11:31
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:26
Daha Eski
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! 11:22
Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? 11:20
Süper Lig'de 3. hafta maçları başlıyor! Süper Lig'de 3. hafta maçları başlıyor! 11:00
Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi 10:57
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 10:55
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 10:06