Haberler Haberler

TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 canlı yayın linki kesintisiz FULL HD - TRT 1 Konferans, Avrupa, Şampiyonlar Ligi maçı izle

Yayın hayatına başladığı günden bu yana Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları arasındaki yerini koruyan TRT1, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını naklen canlı yayınlıyor. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun ilk televizyon kanalı olan TRT1'i Full HD kalitede izlemek isteyenler için seyircilere sunulan TRT Tabii uygulaması ile internet olan her yerden erişim sağlanabilen TRT1 canlı yayın linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:43 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 canlı yayın linki kesintisiz FULL HD - TRT 1 Konferans, Avrupa, Şampiyonlar Ligi maçı izle

TRT1 CANLI İZLE 2024 | Ekranların en sevilen televizyon kanalı TRT 1, dizi ve programlarıyla, spor yayınları ve yarışmalarıyla gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk ulusal kanalı olan ve yıllardır devam ettiği yayın hayatında kaliteden ödün vermeyen TRT 1, eğlenceli yayınları ile aile kanalı olarak ekranlardaki 'en sevilen' konumunu koruyor. TRT 1 canlı yayın izlemek isteyenlere 'TRT 1'in canlı yayın linki, frekans bilgileri ve yayın akışı' başlıklarını sizler için derledik.

👉TRT1 CANLI YAYIN izlemek için TIKLAYIN

TRT1 PROGRAMLARI

PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, insanın en temel sorusu yaratılışa ait sırları bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorguluyor. Gündem Ötesi ilgi çekici konuları ve uzman konuklarıyla bildiğinizden fazlasını TRT1 ekranlarına taşıyor. Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT1'de...

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

SEN TÜRKÜLERİ SÖYLE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

3'TE 3 - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" TRT 1 ekranlarında kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin bilgi yarışması "3'TE 3" te bilgiyle yarışacak bilgiyle kazanacaksınız. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey üç soruyu art arda doğru cevaplayarak 3'te 3 yapmak. "3'TE 3" te sorular da üç şıktan oluşuyor. Her üç soruda bir kez "Bir şıkkı ele" jokerini kullanarak Prof. Dr. Tufan Gündüz'den yardım alabilirsiniz. Böylece kalan iki şıkla doğru cevaba bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Ayrıca her 3'te 3 yaptığınızda "Tamam" diyerek kazandığınız ödülle yarışmadan ayrılabilir veya "Devam" diyerek daha yüksek ödüller için yarışmaya devam edebilirsiniz. Yarışmanın herhangi bir noktasında kırmızı butona bastığınızda ise en son tamamladığınız üçlemenin yarısı ile yarışmadan çekilebillirsiniz. Tüm soruları doğru cevapladığınızda kazanacağınız büyük ödül tam 500 bin lira. Tarihten sinemaya, coğrafyadan edebiyata, spordan fen bilimlerine birçok alandan sorularla hem yarışmak hem de kazanmak için www.3te3.tv adresinden başvuru yapabilirsiniz.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşacak. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara gelecek.

Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı'dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri "Alişan ile Hayata Gülümse"de yer alacak.

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

BU TOPRAĞIN SESİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZL

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TRT1 DİZİLERİ

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

GÖNÜL DAĞI - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

TEŞKİLAT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / TRT1 İZLE

TRT1 CANLI izlemek için tıklayın

F.Bahçe'den orta saha operasyonu! Listede 3 yıldız var
"Yazık G.Saray'ın paralarına!"
DİĞER
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı son haliyle şoke etti! Gören tanıyamıyor...
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
Cimbom turu İstanbul'a bıraktı!
G.Saray'dan bomba kanat hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 22 Ağustos Perşembe bugün kimin maçı var? 08:49
Atletico Madrid transferi duyurdu Atletico Madrid transferi duyurdu 01:51
Lis Göztepe'ye geri dönüyor Lis Göztepe'ye geri dönüyor 01:51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı 01:51
Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik Patrick Rahmen: Kuradaki en zor takımla eşleştik 01:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:47
Daha Eski
Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! 01:47
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi! Okan Buruk'tan hakem eleştirisi! 01:45
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 01:45
Y.Boys - G.Saray maçında penaltı! Y.Boys - G.Saray maçında penaltı! 01:45
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 01:45
Van Bronckhorst'tan, Aboubakar ve Muleka sözleri! Van Bronckhorst'tan, Aboubakar ve Muleka sözleri! 01:45