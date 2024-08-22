Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber!
DİĞER
50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu leopar desenli elbisesiyle göz kamaştırdı! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek
Kerem Aktürkoğlu'ndan kaptanlık açıklaması!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro... G.Saray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro... 18:09
Montella'dan Trabzonspor'a ziyaret! Montella'dan Trabzonspor'a ziyaret! 18:06
Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! 17:55
G.Saray'a yıldız sol bek! G.Saray'a yıldız sol bek! 17:18
St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! 16:09
Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:03
Daha Eski
Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da 15:54
Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! 15:46
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! 15:14
St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? 14:35
Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı 14:16
St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! 13:59