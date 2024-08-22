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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

22 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2024 tarihli 32640. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Ağustos Perşembe 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 08:27
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 22 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Ağustos Perşembe tarihli 32640. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik

–– Su Kurullarının Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

👉22 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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