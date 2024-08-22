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Ara tatil kalktı mı? | MEB SON DAKİKA ARA TATİL KARARI 2024-2025

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim öğretim yılına dair merak edilen soruları yanıtladı. Ara tatil kalktı mı? sorusunu da yanıtlayan Tekin, 9 Eylül'de okulların açılacağını belirtti. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:30
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Ara tatil kalktı mı? | MEB SON DAKİKA ARA TATİL KARARI 2024-2025

2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin araştırmalar hız kazanırken Milli Eğitim Bakanlığından beklenen açıklama geldi. Ara tatilin kalktığına yönelik iddiaları yanıtlayan Bakan Tekin, velilerin ve öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Peki, Ara tatil kalktı mı? İşte yanıtı...

ARA TATİL KALKTI MI?

Mili eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara tatil ile ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Tekin, şu ifadeleri kaydetti:

9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak.

Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok. Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak.

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