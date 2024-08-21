RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 210 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Ağustos Çarşamba tarihli 32639. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kent Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri