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BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarına katılmayı hedefleyen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapmakta olup bu alanlarda eğitim vermektedir. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 23:41
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BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

MEB tarafından 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında eğitim verilen BİLSEM için yeni eğitim öğretim dönemi için bekleyiş başladı. Veliler ise BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır.

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu,

b) Veli muvafakat belgesi,

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

BİLSEM'e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Birden fazla BİLSEM bulunan yerlerde öğrencinin kaydı il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen BİLSEM'e yaptırılır.

Tanılama kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda kaydı yaptırılmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.

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