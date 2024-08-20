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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

20 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 20 Ağustos 2024 tarihli 32638. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Ağustos Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 08:55
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 20 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Ağustos Salı tarihli 32638. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 AĞUSTOS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Ticari Ünvanları Yazılı Şirketlerin Sermayelerinde Bulunan Hazineye Ait Hisselerin Tamamının, Ana Ortaklık-İştirak İlişkileri De Korunmak Suretiyle Bir Bütün Halinde Türkiye Varlık Fonuna Aktarılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8857)

YÖNETMELİKLER

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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