Haberler Haberler

DEPREM Mİ OLDU son dakika! 20 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 20 Ağustos Salı 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM Mİ OLDU son dakika! 20 Ağustos artçı depremler ve büyüklükleri | AFAD - Kandilli Rasathanesi

SON DAKİKA DEPREM 20 AĞUSTOS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 20 Ağustos Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

20 AĞUSTOS MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.08.20 03:57:41 3.7 KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)

2024.08.20 01:54:12 3.6 KARAPINAR-CAL (DENIZLI)

2024.08.19 22:19:13 3.8 YUNANISTAN

2024.08.19 19:20:40 3.1 AKDENIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'a Premier Lig'den sol bek!
F.Bahçe'den ses getirecek hamle!
DİĞER
Fenomen Nalan Toprak küplere bindi! Takipçisinin ‘Mal, itici, yılan’ sözleri eleştiri sayıldı
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
G.Saray'dan İlkay hamlesi!
Ferdi'den şok talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 00:54
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 00:54
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 00:54
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 00:54
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 00:54
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 00:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! 00:54
Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! 00:54
Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! 00:54
Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! 00:54
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada 00:54
Young Boys maçına olay hakem! Young Boys maçına olay hakem! 00:54