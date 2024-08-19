ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2024 | ATA AÖF mezuniyet ve 3 ders sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezuniyet ve 3 ders sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınava girebilmek için giriş belgesi temin etmek istiyor. Sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabilen sınav giriş belgesi ile ilgili detayları sizler için derledik.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF mezuniyet ve 3 ders sınavı yaklaşırken sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. 24 Ağustos'ta gerçekleşecek sınav için ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden yada obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile alabilirsiniz.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavları 24 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30'da gerçekleşecek.