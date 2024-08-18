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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2024-TUS 2. Dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

ÖSYM Başkanlığının düzenlediği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), 2024 yılı için 18 Ağustos Pazar günü düzenleniyor. İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi’nin ardından arama motorlarında sorgulanan ‘TUS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF’ konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 15:06
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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2024-TUS 2. Dönem sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Uzmanlık almak isteyen binlerce aday, 18 Ağustos Pazar günü yapılan sınavın ardından arama motorlarında TUS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabını araştırıyor. TUS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF ve detaylar haberimizde…

TUS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. 14 ilde uygulanacak 2024 TUS 2. Dönem sınavlarının sonucu 12 Eylül 2024 tarihinde erişime açılacak.

2024-TUS 2. DÖNEM SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2024-TUS 2. Dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih hakkında resmi makamlarca açıklama yapılmadı. Ancak aynı yıl içinde gerçekleşen TUS 1. Dönem sınavında sonuçlar, sınav günü saat 18.55'ten itibaren erişime açılmıştı. Adayların, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebildikleri Temel Soru Kitapçığı, 10 gün süreyle görüntülenebilmekte olup 27 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da erişime kapatıldı.

2024-TUS 2. DÖNEM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

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