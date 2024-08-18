Süper mavi dolunay ne zaman 2024? | Mavi dolunay bu gece mi? İşte dolunayın etkileri...

Süper mavi dolunay, hem Ay'ın Dünya'ya yakın olduğu ve daha büyük göründüğü, hem de bir yıl içinde ikinci kez dolunayın meydana geldiği bir durumu ifade eder. Bu olay oldukça nadirdir ve genellikle gökyüzü gözlemcileri için büyük bir ilgiyi ve heyecanı beraberinde getirir. Süper mavi dolunay ne zaman 2024? Mavi dolunay bu gece mi? sorularının yanıtları ve merak edilenleri sizler için derledik.

SÜPER MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Dolunay, 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 21.25'de Kova burcunda 27 derecede bir Dolunay olacak.

"Mavi Ay" bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter.

19 AĞUSTOS 2024 SÜPER MAVİ DOLUNAY ETKİLERİ

19 Ağustos 2024'teki mavi dolunay, nadir bir olay olup bazı özel etkiler taşıyabilir. Bu dönem, eski alışkanlıkları ve ilişkileri bırakma zamanı olarak görülebilir. Duygusal derinlik ve içsel keşif için uygun bir dönem olabilir, kişisel sorunlarla yüzleşmek ve duygusal iyileşme sağlamak önemli olabilir. İlişkilerdeki karmaşıklıkları aydınlatabilir ve gerekirse düzenlemeler yapmanız için fırsat sunabilir.

Ayrıca, yaratıcı projelere yönelmek ve sanatsal ifadenizi güçlendirmek için verimli bir zaman olabilir. Bilinçaltı düşünceler ve duyguların yüzeye çıkabileceği bu dönemde meditasyon ve kişisel gelişim çalışmaları yapmak faydalı olabilir. Her şeyden önce, kendi içsel rehberliğinize dikkat etmek önemlidir.